Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Казахстан

В этой стране Президент Беларуси будет находиться до среды. Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в узком и расширенном составах. Также планируется подписать ряд двусторонних документов.

Основная тема переговоров – развитие торгово-экономических отношений и сотрудничество в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев также обсудят ситуацию на постсоветском пространстве и актуальные вопросы международной повестки дня.

Напомним, в ходе официального визита в Беларусь Президента Казахстана в ноябре 2009 года подписана программа экономического сотрудничества между двумя странами на 2009-2016 годы. Также был утвержден план совместных мероприятий по ее реализации на два года до 2011 года.

Казахстан занимает третье место по объему внешней торговли Беларуси со странами СНГ. В первом квартале этого года взаимные поставки возросли почти в полтора раза и достигли порядка 150 млн долларов.

Экспорт Беларуси увеличился более чем на 20%. В Казахстан поставляются шины, тракторы и грузовики, мебель, лекарства, молочную продукцию и сахар. В 2011 появились новые позиции белорусского экспорта – это мясо домашней птицы, трубы из черных металлов, канцтовары и плавучие средства для отдыха.

За три прошедших месяца в Беларусь из Казахстана привлечено почти 300 тысяч долларов инвестиций. Созданы совместные производства по сборке тракторов, сельскохозяйственной и коммунальной техники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Официальный визит Нурсултана Назарбаева в Беларусь