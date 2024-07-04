Актуальны не один сезон – как долго можно носить шубу белорусского бренда ZIMA?

Беларусь – страна со своей модной историей. Уже несколько лет подряд у нас проходят недели моды и фэшн-фестивали. Дизайнеры, которые работают на рынке, готовы достойно представлять нашу страну на мировых подиумах. О том, кто правит отечественной модой и создает тот самый уникальный стиль, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Для вас как дизайнера, я знаю, что очень важна экологичность. Расскажите, как вы к этому пришли?
Елена Боярчук, дизайнер изделий из экомеха бренда ZIMA:
В моем бренде это моя личная ценность. Так, в принципе, наверное, в каждом бренде. ДНК и ценность бренда – это ценность его дизайнера и создателя. Я очень люблю природу, очень трепетно к ней отношусь, к животным. Достаточно осознанно стараюсь жить и в этом направлении двигаться. Соответственно, бренд у меня был создан с такой же позиции и продолжает так же существовать. Были мнения о том, что некоторые девушки выбирают купить 15-20 футболок, выбросить каждую через неделю. Девушки не задумываются, где их футболка, на какой свалке. Если она из полиэстера, будет ли перерабатываться. Наверняка, даже не задумывается, что она сотнями лет будет перерабатываться и просто очень страшным образом загрязнять нашу планету. У нас шуба тоже искусственная, мы не используем натуральные меха. Кто-то скажет и упрекнет нас в том, что у вас тоже искусственные шубы, ненатуральные. Уже весь мир образованный, современный понимает, что урон природе от производства натуральных шуб не меньше, а даже в какой-то степени больше, чем производство искусственных шуб.
Алеся Лакина:
Футболки вы не делаете. Все равно какая-то девочка купит где-то футболку и загрязнит планету.
Елена Боярчук:
Хотя бы в том, в чем мы компетентны, то есть в верхней одежде, шубах – делаем ее качественной, против быстрой сменяемости. Мы не хотим, чтобы к нам ходили за этими шубами каждый год один клиент. Пусть он лучше выбирает разное, но ту, которую уже выбрал, пусть носит с удовольствием пять лет, а потом она пойдет на утилизацию. Кстати, над этим тоже мы уже работаем, узнаем. Есть такие фабрики, которые будут принимать наш экомех. Наш экомех – это несмесовый состав, полиэстер, который полностью перерабатывается.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Они выглядят очень стильно, натурально, что особо не отличишь.
Елена Боярчук:
У нас актуальный крой, мы следуем трендам, чтобы они были актуальны не один сезон – это тоже очень важно. Мало пошить просто качественную шубу. Если она вышла из моды, тренда, ее невозможно носить, наверное, человек пойдет за более модной. Поэтому мы держим руку на пульсе и, конечно, следим за этим.
*На правах рекламы.
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