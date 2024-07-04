Актуальны не один сезон – как долго можно носить шубу белорусского бренда ZIMA?

Беларусь – страна со своей модной историей. Уже несколько лет подряд у нас проходят недели моды и фэшн-фестивали. Дизайнеры, которые работают на рынке, готовы достойно представлять нашу страну на мировых подиумах. О том, кто правит отечественной модой и создает тот самый уникальный стиль, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Боярчук, дизайнер изделий из экомеха бренда ZIMA:

В моем бренде это моя личная ценность. Так, в принципе, наверное, в каждом бренде. ДНК и ценность бренда – это ценность его дизайнера и создателя. Я очень люблю природу, очень трепетно к ней отношусь, к животным. Достаточно осознанно стараюсь жить и в этом направлении двигаться. Соответственно, бренд у меня был создан с такой же позиции и продолжает так же существовать. Были мнения о том, что некоторые девушки выбирают купить 15-20 футболок, выбросить каждую через неделю. Девушки не задумываются, где их футболка, на какой свалке. Если она из полиэстера, будет ли перерабатываться. Наверняка, даже не задумывается, что она сотнями лет будет перерабатываться и просто очень страшным образом загрязнять нашу планету. У нас шуба тоже искусственная, мы не используем натуральные меха. Кто-то скажет и упрекнет нас в том, что у вас тоже искусственные шубы, ненатуральные. Уже весь мир образованный, современный понимает, что урон природе от производства натуральных шуб не меньше, а даже в какой-то степени больше, чем производство искусственных шуб.

Алеся Лакина:

Футболки вы не делаете. Все равно какая-то девочка купит где-то футболку и загрязнит планету.

Елена Боярчук:

Хотя бы в том, в чем мы компетентны, то есть в верхней одежде, шубах – делаем ее качественной, против быстрой сменяемости. Мы не хотим, чтобы к нам ходили за этими шубами каждый год один клиент. Пусть он лучше выбирает разное, но ту, которую уже выбрал, пусть носит с удовольствием пять лет, а потом она пойдет на утилизацию. Кстати, над этим тоже мы уже работаем, узнаем. Есть такие фабрики, которые будут принимать наш экомех. Наш экомех – это несмесовый состав, полиэстер, который полностью перерабатывается.