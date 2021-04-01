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Активные игры, весёлые уроки и витаминное меню. В Минской области создано более 300 школьных лагерей

01 апреля 2021 14:40
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Новости Беларуси. В течение весенних каникул в Минской области для школьников создано более 300 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активные игры, весёлые уроки и витаминное меню. В Минской области создано более 300 школьных лагерей-1

Только в Жодино тематические отряды созданы во всех школах. Там отдохнут 460 детей. Для ребят педагоги подготовили различные игры и конкурсы. Каждая школа разрабатывала собственную тематику лагеря. Есть экологический, туристический, спортивный. День расписан по минутам. Активные игры чередуют с полезными и веселыми уроками. Для ребят разработали и специальное витаминное меню.

Активные игры, весёлые уроки и витаминное меню. В Минской области создано более 300 школьных лагерей-4

Валентина Ходасевич, директор средней школы № 2:
Мероприятия продуманы с учетом специфики нашего лагеря. Каждый день имеет свою направленность: экология, безопасность, здоровье.

Активные игры, весёлые уроки и витаминное меню. В Минской области создано более 300 школьных лагерей-7

Татьяна Выговская, заведующая городского учебно-методического кабинета:
Дети с удовольствием посещают наши оздоровительные лагеря, потому что это интересно: здесь разрабатывают педагоги проекты совместные с детьми и с родителями. Поэтому они с удовольствием приходят, посещают, оздоравливаются и отдыхают.

Активные игры, весёлые уроки и витаминное меню. В Минской области создано более 300 школьных лагерей-10

Отряды небольшие, до 15 человек. Поэтому внимание педагоги уделяют каждому ребенку.

# Школы в Беларуси # общество # Валентина Ходасевич # Татьяна Выговская # Фотофакт

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