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Акция «Споем гимн вместе» в Беларуси в День Независимости. Праздничный клип от СТВ

05 июля 2015 17:48
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Новости Беларуси. День Независимости Беларуси завершился на одной высокой ноте, когда можно было буквально услышать, как звучит голос страны. В рамках уже традиционной акции «Споем гимн вместе» вся республика, начиная от стелы «Минск – город-герой», спела государственный гимн Республики Беларусь.

Рядом с десятками тысяч минчан и гостями столицы у обелиска подпевали высокопоставленное чиновники, бизнесмены, спортсмены, журналисты. То же самое делали и в областных, районных центрах, в других уголках страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

# общество # 3 июля 2015 года в Минске

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