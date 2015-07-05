Акция «Споем гимн вместе» в Беларуси в День Независимости. Праздничный клип от СТВ

Новости Беларуси. День Независимости Беларуси завершился на одной высокой ноте, когда можно было буквально услышать, как звучит голос страны. В рамках уже традиционной акции «Споем гимн вместе» вся республика, начиная от стелы «Минск – город-герой», спела государственный гимн Республики Беларусь.

Рядом с десятками тысяч минчан и гостями столицы у обелиска подпевали высокопоставленное чиновники, бизнесмены, спортсмены, журналисты. То же самое делали и в областных, районных центрах, в других уголках страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.