Акция «Поклонимся женщине-матери» 8 октября стартовала в Первомайском районе Минска

Новости Беларуси. Акция «Поклонимся женщине-матери» 8 октября стартовала в Первомайском районе. Ученики 11-ой гимназии подготовили для своих мам, бабушек и учителей настоящий праздник, а женщины-педагоги, которые воспитывают трех и более детей, а также занимаются общественной и благотворительной деятельностью, получили почетные грамоты и подарки.

День матери в столице отмечают 14 октября. Праздничные мероприятия продлятся всю неделю.

Именно в Первомайском районе столицы в 1994 году впервые провели День матери. В 1995-ом его праздновала вся столица. А уже в 1996 году праздник приобрел общереспубликанский масштаб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Надежда Ермакова, заместитель председателя общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Чествовать, конечно, тех женщин, матерей, которые заслуженные. Союз женщин тоже будет чествовать, почетные грамоты вручать тем матерям, которые еще являются активистами женского движения.

Елена Утина, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 11»:

У меня пятеро детей: четыре сыночка и лапочка-дочка. Улыбки детские – это самый главный подарок. Чтобы дети были здоровы для мамы.