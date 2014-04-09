Акция «Неделя леса», приуроченная к 70-ой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, проходит по всей стране

Новости Беларуси. Зеленое богатство Беларуси. Лес. Почти 40% площади нашей страны покрыто пышными красивыми деревьями.

Чтобы из маленького саженца ели выросла настоящая красавица, понадобится около 100 лет.

Поэтому если вы решите посадить хвойное дерево и захотите увидеть результат своих трудов, приступайте к процессу как можно скорее. Тем более что сейчас по всей стране проходит акция «Неделя леса», принять участие в которой может любой желающий.

В этом году акция «Неделя леса» приурочена к 70-ой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ее участники высаживают деревья в честь воинов-освободителей.

Мы решили не остаться в стороне, и приступили к процессу лесопосадки. Подготовленные борозны — залог успеха. Чтобы саженец прижился, главное, правильно его посадить. И в этом поможет специальное приспособление — меч Колесова.

Пару таких тренировок — и процесс начинает налаживаться. Если наловчиться и ловко работать с напарником, за полчаса можно высадить около двухсот саженцев.

Глядя на эти маленькие саженцы ели, сложно поверить, что им уже 3 года. Но именно в таком возрасте они лучше приживаются. Особенно если на улице стоит слегка сырая влажная погода. Солнечные лучи, напротив, могут оказаться губительными для деревьев. Поэтому сотрудники лесхозов сейчас ловят удачный момент и практически бесперерывно засаживают гектары пригодных площадей.

Виктор Теряев, лесничий Неманицкого опытно-производственного лесничества:

Садят весь световой день, потому что сроки посадки короткие. Оптимально быстро надо посадить в оптимально короткие сроки, потому что идет пересыхание почвы, и приживаемость культур зависит от того, как быстро мы посадим эти культуры.

Акция «Неделя леса» стала уже доброй традицией. Она появилась в нашей стране еще в 30-х годах. Возродили эту добрую традицию в 2007-ом.

С тех пор устраиваются полноценные недели леса. И уже видны плоды приложенных усилий. Когда-то маленькие деревья стали большими.

Виктор Теряев, лесничий Неманицкого опытно-производственного лесничества:

Сейчас мы находимся на участке культур, которые создавались 10 лет назад. И вот, вы можете увидеть, что будет с теми культурами, которые мы сегодня сажали, через 10 лет!

В этом году в рамках «Недели леса» планируется посадить 70 млн деревьев по всей стране. Большинство из них уже посажено.

Приятно, что и мы внесли свой небольшой вклад в озеленение. Тем более, что помимо памятной даты — 70-летие годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, для нас есть еще одно знаковое событие, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.