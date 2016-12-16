Акция «Наши дети»: Михаил Мясникович встретился с юными белорусами в Кобринском доме культуры

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает шагать по стране, радуя своим праздничным теплом детей во всех уголках Беларуси. К благотворительной инициативе присоединяются бизнесмены, представители вертикали власти и политики. 16 декабря пели, танцевали и дарили подарки в Кобринском доме культуры. Там собрались воспитанники детских домов, интернатов, многодетных и малообеспеченных семей. А их гостем стал глава Верхней палаты парламента Михаил Мясникович. В честь праздника ребята приготовили интересную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Дополнительное внимание детям именно в эти предновогодние и рождественские дни – это замечательно. Я уже немного не в том возрасте, когда хотелось бы написать письмо Деду Морозу. Но походил вокруг елки – наверное, придется написать. Действительно, заряжает хорошо.

В Доме культуры собралось около полутысячи детей. Для ребят приготовили развлекательную программу и показали новогоднее театрализованное представление. Без сладкого подарка не остался никто.