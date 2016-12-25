Акция «Наши дети»: 25 декабря в Национальном выставочном центре в Минске проходит благотворительная музыкальная сказка

Новости Беларуси. «Наши дети». Республиканская акция продолжает радовать всех, кто так верит в зимнюю сказку. В Минске в Национальном выставочном центре для юных зрителей 25 декабря проходит благотворительная музыкальная сказка.

Более 200 детей из столицы и Минской области направились в «Заячий поход на Новый год». Представление под таким названием проходит три раза в день. В завершении каждого из них – фото с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культура Республики Беларусь:

Сегодня у нас елка благотворительная. Здесь собраны дети из многодетных семей, отличники учебы, а также ребята, которые занимаются в образцовых детских художественных коллективах. То есть те, кто своей учебой, творческими достижениями заслужил право попасть на такую елку. А также те ребята, которые нуждаются в особой заботе, внимании со стороны государства и общества.