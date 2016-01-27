Снегопад в Москве стал причиной отмены авиарейса в Минск из аэропорта «Шереметьево»

Новости России. Снегопад в Москве стал причиной отмены авиарейса в Минск. Уже известно, что вылет из «Шереметьево» в 18.40 не состоится. На российскую столицу обрушился мощный снегопад, в результате чего аэропорты сообщают об отмене рейсов в различные страны мира.

Больше всего их аннулировано в «Шереметьево». Порядка 70. В течении дня в Минске также должны приземлится самолеты из московского аэропорта «Домодедово». Об отмене или задержке этих рейсов перевозчики не сообщают.

Национальный аэропорт «Минск», несмотря на туман и гололед, работает в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.