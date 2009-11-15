Аграрии отмечают свой профессиональный праздник

Результат их труда — гарантированная продовольственная безопасность страны.

Сельскохозяйственная отрасль развивается динамично, коллективы добиваются высоких результатов. Беларусь по производству основных видов сельхозпродукции на душу населения лидирует среди стран СНГ, а по отдельным показателям приближается к уровню развитых в аграрном отношении мировых держав.

Хорошие урожаи, несмотря на капризы погоды, получили хлеборобы и в этом году. А Гродненский, Берестовицкий и Мостовский районы — лидеры по урожайности зерновых. С каждого гектара здесь собрали более 50 центнеров, при средней урожайности по республике 37 центнеров. Хлебный каравай страны в этом году весит почти 8 с половиной млн. тонн.

С праздником аграриев поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что достижения агропромышленного комплекса — это итог повседневного напряженного труда всех работников и ветеранов сельскохозяйственного производства, перерабатывающих и обслуживающих организаций, ученых-аграриев. Глава государства выразил им огромную благодарность за весомый вклад в укрепление экономики и суверенитета Беларуси.