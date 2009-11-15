В понедельник «Белый аист» впервые отправится в Киев

Прямые пассажирские перевозки по маршруту «Минск—Киев» с появлением нового поезда станут ежедневными. До этого попасть в столицу Украины можно было только по четным числам.

В составе, все вагоны которого произведены на Гомельском и Минском вагоноремонтных заводах, будут созданы для путешественников по-настоящему комфортные условия во время ночного переезда.

— Салоны фирменного поезда оборудованы кондиционерами, системами вызова проводника, холодильниками и микроволновыми печами, — говорит руководитель пресс-центра Белорусской железной дороги Татьяна Бондаренко. — Предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями.

За удобство дополнительно платить не придется. Стоимость билета в плацкарте составляет 79 тысяч рублей, купе обойдется в 122 тысячи, пишет «Народная газета».