В понедельник «Белый аист» впервые отправится в Киев

В составе, все вагоны которого произведены на Гомельском и Минском вагоноремонтных заводах, будут созданы для путешественников по-настоящему комфортные условия во время ночного переезда.
— Салоны фирменного поезда оборудованы кондиционерами, системами вызова проводника, холодильниками и микроволновыми печами, — говорит руководитель пресс-центра Белорусской железной дороги Татьяна Бондаренко. — Предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями.
За удобство дополнительно платить не придется. Стоимость билета в плацкарте составляет 79 тысяч рублей, купе обойдется в 122 тысячи, пишет «Народная газета».