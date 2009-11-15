Metro Goldwyn Mayer выставлена на продажу за долги

Легендарная кинокомпания Metro Goldwyn Mayer (MGM) ищет покупателя. Руководство компании начало процесс стратегического поиска путей развития.

Помимо продажи среди возможных вариантов рассматривается слияние с какой-нибудь киностудией или продолжение функционирования в качестве отдельной бизнес-единицы, передает БЕЛТА.

Объявление прозвучало после прошедшей недавно встречи держателей долговых обязательств компании, которые согласились отложить выплаты по долгам до 31 января 2010 года. В настоящее время MGM должна кредиторам $3,7 млрд. Только выплаты по процентам достигают ежегодно $250 млн., что составляет почти половину от доходов компании. Ситуация осложняется мировым экономическим кризисом, который привел к снижению прибыли MGM.

Среди возможных покупателей называют Time Warner, 20th Century Fox и Lionsgate. Покупатель компании получит права на фильмотеку студии, в которой более 4 000 наименований, в том числе права на серию фильмов о Джеймсе Бонде.