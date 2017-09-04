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«А это правда?» Нина Богданова о новой программе «Теледоктор»

04 сентября 2017 18:02
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Для зрителей телеканал СТВ всегда готовит яркие и интересные проекты! Очередная новинка – программа «Теледоктор». Подробнее о ней рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» телеведущая, певица Нина Богданова и телепродюсер Богдан Швайбович.

«А это правда?» Нина Богданова о новой программе «Теледоктор» -1

Нина Богданова, телеведущая, певица:
Я простой человек, мама, человек небезразличный, которому позволено входить в святая святых и задавать вопросы: «А это больно?», «А это не страшно?», «А это правда?», «А можно я попробую?» Мы планируем связь с пользователями соцсетей, у нас будут аккаунты, в которых будут анонсироваться темы, люди смогут задавать вопросы. Суть программы – задать максимум вопросов, пойти и задать которые, возможно, вы не найдете время.

«А это правда?» Нина Богданова о новой программе «Теледоктор» -3

Богдан Швайбович, телепродюсер:
Одна из фишек нашей программы – Нина будет много пробовать на себе. Также у нас будут добровольцы, и мы будем делать постановочные иллюстрации. Чтобы разобраться во многих вопросах. Например, вы спасли тонущего, он без сознания, как ему помочь, как вытащить клеща, первая помощь при переломах. И любые непонятные термины Нина будет просить врача объяснить.

Подробнее – в видеосюжете.

# общество # Нина Богданова # Богдан Швайбович # Теледоктор. Программа о здоровье

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