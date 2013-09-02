9 миллионов штрафа получили любители массового отдыха в Витебской области

Новости Беларуси. 9 миллионов штрафа – это сумма, которую пришлось заплатить отдыхающим в Витебской области за прошедший купальный сезон. Штрафы предъявлены 94 нарушителям природоохранного законодательства в зонах массового отдыха на водных объектах области.

744 рейдовых мероприятия провели правоохранители, землеустроительная служба, подразделения областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Специалисты выявили 148 нарушений природоохранного законодательства. Среди самых распространённых, по информации БЕЛТА, – несвоевременный вывоз бытовых отходов, отсутствие контейнеров для сбора мусора, стоянка автотранспорта на расстоянии менее 30 метров от уреза воды, мойка автомобилей в прибрежных полосах водоемов.

Нередки случаи, когда и безобидный, казалось бы, пикник отдыхающие способны превратить в мусорную свалку. По словам инспекторов, горе-туристов не пугают даже штрафы. Чтобы привлечь к ответственности виновников, необходимо ещё доказать, что оставленный мусор принадлежит именно этой компании. Работники лесхозов и заказников пытаются повлиять на ситуацию. Но пока безуспешно. Можно ли привлечь к ответственности туристов, оставляющих после себя тонны мусора? Смотрите видео.