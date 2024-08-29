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80 лет назад завершилась белорусская наступательная операция «Багратион»

29 августа 2024 07:04
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Память, которая объединяет народы и свидетельствует о правде. 29 августа 1944-го, 80 лет назад, завершилась белорусская наступательная операция «Багратион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Замысел состоял в том, чтобы одновременными глубокими ударами на шести участках прорвать оборону противника, расчленить его войска и разбить по частям.

80 лет назад завершилась белорусская наступательная операция «Багратион»-2

Операция привела к разгрому немецкой группы армий «Центр» и освобождению БССР с последующим выходом на территории Литвы, Латвии и Польши. Там имена героев-освободителей сегодня помнить не хотят. Возможно, потому что эта память для некоторых политиков невыносима. Наследники нацистов мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида белорусского и других народов, история будет забыта. Но чтобы они помнили и не забывали, мы эту тему поднимаем на самый высокий уровень – международный. В рамках расследования Генеральной прокуратурой уголовного дела вскрываются все новые бесчеловечные фашистские зверства с массовыми захоронениями детей, женщин и стариков. В Беларуси историческая память будет храниться. Как говорит Президент, во имя светлого будущего нет миссии благороднее.

# Великая Отечественная война

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