Память, которая объединяет народы и свидетельствует о правде. 29 августа 1944-го, 80 лет назад, завершилась белорусская наступательная операция «Багратион», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Замысел состоял в том, чтобы одновременными глубокими ударами на шести участках прорвать оборону противника, расчленить его войска и разбить по частям.

Операция привела к разгрому немецкой группы армий «Центр» и освобождению БССР с последующим выходом на территории Литвы, Латвии и Польши. Там имена героев-освободителей сегодня помнить не хотят. Возможно, потому что эта память для некоторых политиков невыносима. Наследники нацистов мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида белорусского и других народов, история будет забыта. Но чтобы они помнили и не забывали, мы эту тему поднимаем на самый высокий уровень – международный. В рамках расследования Генеральной прокуратурой уголовного дела вскрываются все новые бесчеловечные фашистские зверства с массовыми захоронениями детей, женщин и стариков. В Беларуси историческая память будет храниться. Как говорит Президент, во имя светлого будущего нет миссии благороднее.