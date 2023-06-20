8 уголовных дел, до 10 лет с конфискацией. В Могилёве провели операцию «мелиорация»

Новости Беларуси. Крупную махинацию выявили в Могилевской области. В минувшем году регион получил 6,5 миллиона рублей для мелиорации. Деньги предоставили управляющей компании одного из холдингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители его подразделений рапортовали об успехах в осуществлении проекта. Правда, как выяснилось, некоторые филиалы работы даже не начинали, а другие провели их и не в полном объеме и некачественно.

Дмитрий Щедраков, начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома:

Правоохранителями установлено фиктивное освоение выделенных государством денег, в результате чего причинен вред на общую сумму свыше 430 тысяч рублей.