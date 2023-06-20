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8 уголовных дел, до 10 лет с конфискацией. В Могилёве провели операцию «мелиорация»

20 июня 2023 07:28
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Новости Беларуси. Крупную махинацию выявили в Могилевской области. В минувшем году регион получил 6,5 миллиона рублей для мелиорации. Деньги предоставили управляющей компании одного из холдингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 уголовных дел, до 10 лет с конфискацией. В Могилёве провели операцию «мелиорация»-1

Руководители его подразделений рапортовали об успехах в осуществлении проекта. Правда, как выяснилось, некоторые филиалы работы даже не начинали, а другие провели их и не в полном объеме и некачественно.

8 уголовных дел, до 10 лет с конфискацией. В Могилёве провели операцию «мелиорация»-4

Дмитрий Щедраков, начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома:
Правоохранителями установлено фиктивное освоение выделенных государством денег, в результате чего причинен вред на общую сумму свыше 430 тысяч рублей.

8 уголовных дел, до 10 лет с конфискацией. В Могилёве провели операцию «мелиорация»-7

В отношении руководителей возбуждено восемь уголовных дел. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

# Милиция Беларуси # общество # Дмитрий Щедраков # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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