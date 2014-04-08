Новости Беларуси. Вектор развития. 8 апреля в Минске открылся Международный форум «Европейское качество образования». В Минске собрались участники из 9 стран. Множество круглых столов, конференции и брифинги - трехдневный форум станет площадкой для активного обмена опытом. В центре внимания экспертов - повышение качества подготовки специалистов и максимальная интеграция в общеевропейское научное пространство. Форум - это отличная возможность не только сверить часы в образовательной сфере, но и найти партнеров для новых проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Я надеюсь, что в результате дискуссии мы увидим конкретно, что нам лучше сделать, чтобы завтра вместе с партнерами из других стран предложить конкретные взаимовыгодные проекты. Сегодня это не подведение итогов, а выработка приоритетов, которые будут направлены на повышение качества образования.

Брюс Бакнелл, чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:

Форум — это очень важно. Это возможность, чтобы жители Великобритании могли работать с ВУЗами Беларуси.