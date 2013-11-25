В честь 70-летия освобождения Гомеля от фашистской оккупации открыт Курган Славы и зажжены сотни свечей

Новости Беларуси. В Гомеле 25 ноября открыли Курган Славы. Событие приурочено к 70-летию освобождения города от фашистской оккупации. На торжественной церемонии собрались ветераны, представители власти, студенты и школьники. К памятнику возложили цветы и венки.

До этого мемориальный комплекс находился на реставрации. И 25 ноября к памятному месту доставили землю с мест кровопролитных боев.

Петр Мельников, ветеран Великой Отечественной войны:

У нас столько желания было освободить Гомель. Сами понимаете, положение здесь было очень тяжелое, немцы очень здорово тут укрепились и держали оборону. Очень было большое сражение в городе.

С наступлением темного времени суток в центре Гомеля зажгли сотни свечей. Этим огнем осветили бульвар Победы. 838 свечей – по числу дней и ночей, которые Гомель провел в оккупации. За это время население города уменьшилось ровно в 10 раз. Из 150 тысяч довоенного населения освободителей дождались лишь 15, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Микеров, участник акции:

Мы помним, любим подвиг наших дедов, помним и хотим воздать дань памяти. Каждая свеча зажжена за каждого погибшего человек, который свою жизнь отдал за то, чтобы спасти Гомель.