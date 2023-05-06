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6 мая отмечается Юрьев день. Какие магические ритуалы проводят в белорусской деревне?

06 мая 2023 08:06
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Православная церковь сегодня, 6 мая, вспоминает святого Георгия Победоносца – небесного покровителя воинов, погибшего за христианскую веру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В народе 6 мая именуют как Юрьев день, с которым связано множество примет и поверий.  

6 мая отмечается Юрьев день. Какие магические ритуалы проводят в белорусской деревне?-1

А еще на белорусской земле сохранились традиции, которые пополнили Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Именно сегодня в деревне Погост Житковичского района совершаются магические действия, участники которых верят, что все это способствует хорошему урожаю. Красивый народный обряд «Юраўскі карагод» дошел до наших дней. Святого Юрия почитают с дохристианских времен (тогда это был Ярило). И именно он должен попросить у Бога золотые ключи, чтобы отпереть землю и наполнить ее красками лета.  

# Традиции Беларуси # общество # Фотофакт

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