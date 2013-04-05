Новости Беларуси. Новая веха в развитии белорусской «стальной магистрали». 5 апреля из Минска в Бобруйск отправятся первые электрички. Теперь добираться из города в город станет проще, быстрее и дешевле. Если раньше на дорогу уходило примерно четыре часа, то сейчас – вдвое меньше.

Для белорусской магистрали событие значимо вдвойне. Это не только начало очередного этапа развития нового формата пассажирских перевозок, но и реализация части инвестпроекта по электрификации участка Осиповичи-Жлобин-Гомель.

Столь масштабный перевод поездов на электрическую тягу не проводился в стране уже 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту электричку в Бобруйске ждали 30 лет. Перевод поездов на электрическую тягу начался еще в 1983 году. До недавнего времени расстояние менее чем в полторы сотни километров растягивалось на 4,5 часа. Теперь же этот путь преодолевается всего за 2.

Для бобруйской пенсионерки Светланы Сергеевны каждая поездка на дачу превращалась в долгое и утомительное путешествие. Теперь с появлением в городе первых электричек решился не только «дачный вопрос».

Светлана Балтрушко:

Мы теперь можем спокойно поехать в Минск. Даже и просто погулять по нашей столице.

Комфортный проезд в пилотной электричке уже успели оценить не только машинисты. Первые пассажиры не заметили, как пролетело время в пути до Бобруйска.

Игорь Хмелинко, машинист электропоезда:

В салоне отопление в зимнее время. В летнее время – система кондиционирования. Пассажирам и локомотивной бригаде удобно.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Электрификация – это совсем другая экономика железнодорожного транспорта. Это другая себестоимость, которая как минимум на 20% ниже, по сравнению с тепловозной тягой.

С сегодняшнего дня ежедневно от Бобруйского вокзала будут отправляться 2 электропоезда региональных линий бизнес-класса и 4-5 раз в день - эконом-класса.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

В этом году мы приступаем к электрификации участка Молодечно – Гудогай. И к концу 2014 года - началу 2015 мы планируем организовать движение поездов пассажирских и грузовых между Минском и Вильнюсом на электротяге.