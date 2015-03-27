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44 дня до Великой Победы: Войска 2-го Белорусского фронта начинают штурмовать Данциг

27 марта 2015 16:14
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Новости Беларуси. 44 дня до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. 27 марта 45-го закрепившийся в районе Гдыни противник терпит очередное поражение и отступает. Войска 2-го Белорусского фронта начинают штурмовать Данциг (сейчас польский Гданьск). Бойцы  1-го Белорусского отражают мощный удар немецкой армии, и  попытка  врага прорвать блокаду Кюстрина терпит крах. 

Тем временем в Беларуси возрождаются города и села. В  этот день в Московском  Доме архитектора открылась выставка, посвященная восстановлению Минска. Участники конкурса предложили проекты новых зданий Верховного Совета и Совнаркома БССР, а также  варианты памятников героям войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эдуард Горячий, заслуженный артист Республики Беларусь:
Было очень трудно. Когда мы шли из Минска, то в Вязьме поезд остановили и всех выселили из поезда, потому что в Москву нельзя было ехать, а нам надо было в Ярославль. Мама была беременная братом. Я помню, когда мы забились в угол, она плакала… Чудом просто нас оставили в покое, мы переехали в Ярославль и там прожили в эвакуации всю войну.      

# общество # Беларусь помнит # Эдуард Горячий

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