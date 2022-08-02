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40 лет вместе, ведут хозяйство и работают на участке. Как живут победители районного этапа «Ветеранского подворья»?

02 августа 2022 14:56
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Новости Беларуси. Семья Мытько представит Логойский район в областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они стали победителями районного этапа. Супруги родом из сельской местности, живут душа в душу, работают на участке и благоустраивают двор. Есть небольшое хозяйство. Благодаря совместным усилиям их дом утопает в цветах.

С трудолюбивой семьей познакомилась и наш корреспондент Мария Царикевич.

40 лет вместе, ведут хозяйство и работают на участке. Как живут победители районного этапа «Ветеранского подворья»?-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Компактна, но в то же время очень продумана. Усадьба семьи Мытько по-настоящему удивляет. А привлекает внимание она еще с улицы: здесь вдоль забора растут разные цветы, есть скамейка и даже зона отдыха на территории усадьбы.

40 лет вместе, ведут хозяйство и работают на участке. Как живут победители районного этапа «Ветеранского подворья»?-4

Вместе со школьной скамьи. Идут рука об руку вот уже почти 40 лет. Петр Петрович Мытько продолжил семейную династию механизаторов, долгое время работал техником-механиком. А Инесса Анатольевна сначала была экономистом в хозяйстве, а после перешла в местное лесничество. Сейчас супруги на заслуженной пенсии, занимаются домом, участком и хозяйством.

Подробности в видеоматериале.

# Конкурс # общество # Инесса Мытько # Петр Мытько # Мария Царикевич # Фотофакт

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