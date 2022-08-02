40 лет вместе, ведут хозяйство и работают на участке. Как живут победители районного этапа «Ветеранского подворья»?

Новости Беларуси. Семья Мытько представит Логойский район в областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они стали победителями районного этапа. Супруги родом из сельской местности, живут душа в душу, работают на участке и благоустраивают двор. Есть небольшое хозяйство. Благодаря совместным усилиям их дом утопает в цветах. С трудолюбивой семьей познакомилась и наш корреспондент Мария Царикевич.

Мария Царикевич, корреспондент:

Компактна, но в то же время очень продумана. Усадьба семьи Мытько по-настоящему удивляет. А привлекает внимание она еще с улицы: здесь вдоль забора растут разные цветы, есть скамейка и даже зона отдыха на территории усадьбы.