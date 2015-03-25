33-летняя мать и ее 11-летняя дочь собрали коллекцию из 400 селфи со знаменитостями

Новости Великобритании. За несколько лет 33-летняя Джейд Фут и 11-летняя Сидни Фут собрали более чем 400 селфи и фотографий со знаменитостями. Чтобы запечатлеть себя с кумирами, мама и дочь с завидной периодичностью посещали различные светские мероприятия.

Они побывали на премьере X-Factor и на ежегодной церемонии вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки – Brit Awards. Как пишет The Daily Star, мать и дочь Фут посещали подобные события так часто, что многие звезды стали узнавать их. В коллекции больше всего фотографий с британскими актерами. Благодаря своему необычному увлечению Джейд Фуд снискала популярность в социальных сетях. На ее аккаунт в Twitter подписаны свыше 18 тысяч человек.