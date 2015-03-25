33-летняя мать и ее 11-летняя дочь собрали коллекцию из 400 селфи со знаменитостями
Новости Великобритании. За несколько лет 33-летняя Джейд Фут и 11-летняя Сидни Фут собрали более чем 400 селфи и фотографий со знаменитостями. Чтобы запечатлеть себя с кумирами, мама и дочь с завидной периодичностью посещали различные светские мероприятия.
Они побывали на премьере X-Factor и на ежегодной церемонии вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки – Brit Awards.
Как пишет The Daily Star, мать и дочь Фут посещали подобные события так часто, что многие звезды стали узнавать их. В коллекции больше всего фотографий с британскими актерами.
Благодаря своему необычному увлечению Джейд Фуд снискала популярность в социальных сетях. На ее аккаунт в Twitter подписаны свыше 18 тысяч человек.
Каждый студент и многие преподаватели знают, что такое «селфи», «лайки» (не охотничье или ездовые собаки лайки, а действие в Интернете). Даже не владеющие иностранным языком понимают эти английские слова, не имеющие, к сожалению, ярких и кратких русских или белорусских аналогов. Можно конечно, сказать вместо «селфи» «себяшка» или «самострел», но это уж точно никто не поймет.
Благодаря «селфи» неожиданно для себя проснулся знаменитым Виталий Зелковский из Молодечно. В Интернете его окрестили «суровым туристом». В социальных сетях мужчина выкладывал свои фотографии на фоне достопримечательностей. Причем на всех снимках он с неизменно серьезным выражением лица. Фото начали быстро распространяться в сети. Как обычный белорус стал мировым интернет-мемом? Смотрите и читайте здесь.