32 ребёнка родились в новогоднюю ночь в Беларуси. Как чествовали мам и их малышей?

В новогоднюю ночь в Беларуси на свет появились 32 ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми стали два мальчика из Минской области и Витебска, а также девочка из Минска. Сегодня в роддомах чествовали мам и малышей. Им передали подарки от Президента. К поздравлениям присоединилась и съемочная группа СТВ. В новогоднюю ночь в белорусских роддомах родились 32 ребенка – 21 девочка и 11 мальчиков. Это почти вдвое больше, чем в прошлом.

Алиса Колесникова:

Это у меня второй ребенок, первый – девочка, разница получается 2 года, хотелось уже мальчика. Медперсонал очень помогал, очень поддерживал, позитивный настрой.

Сегодня Алиса вновь встречает гостей. От имени Президента поздравить молодую маму приехало руководство Витебской области. В качестве подарка – принадлежности для малыша, цветы и, конечно, теплые слова.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Вы уже самый большой подарок себе сделали. Пусть это будет не последний ребенок у вас. Пусть будет сибирское здоровье, как сегодня погода на улице. Этот подарок и цветы вам как маме от Президента Александра Григорьевича Лукашенко. Поэтому растите, крепнете, пусть у вас все будет хорошо! Подарки от Президента вручили в роддоме 3-й больницы В роддоме Минской области в новогоднюю ночь на свет появилось трое деток. Причем, все в многодетных семьях. Хороший знак. Или уже традиция?