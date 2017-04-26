31-я годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС: воспоминания генерал-майора милиции Юрия Тарабрина

Генерал-майор милиции в отставке Юрий Васильевич. Именно он в числе первых отправился в бой с невидимым врагом. В июне 86 года, когда боевые вертолёты продолжали мужественно атаковать Чернобыльскую АЭС, Юрий Васильевич вместе с личным составом добровольно отправился в заражённую зону.

Те страшные дни Юрию Васильевичу и сегодня вспоминать тяжело. Перед глазами картина брошенных деревень, опустошенных домов и надежда в глазах людей, которые верили, что вот-вот их жизнь вновь вернётся в привычное русло.

Уже сегодня многие и не подозревают, что последствия той катастрофы могли быть куда страшнее. После прибытия в заражённую зону Юрию Васильевичу была дана команда рассчитать возможный план эвакуации населения в районе 250 километров от очага поражения. Вода, глина и песок, которыми тушили пожар, превратились в радиоактивную лаву, которая служила реальной угрозой массивного теплового взрыва.

Предотвратить угрозу и отвести воду от очага трагедии удалось путём открытия предохранительных клапанов. Три отважных добровольца, Валерий Безпалов, Алексей Ананенко и Борис Баранов согласились нырнуть вглубь реактора и получить смертельную дозу радиации, ради жизней других людей.

Сегодня их подвиг, как и подвиг других ликвидаторов, переоценить невозможно. Каждый из них самоотверженно боролся с последствиями той страшной катастрофы.

Сегодня, в день Чернобыльской трагедии, мы преклоняем голову перед героями, которые вынесли на своих плечах страшную беду. Перед миллионами людей, чья привычная жизнь изменилась в одно мгновение. Перед теми, кто ценной собственной жизни боролся с последствиями жуткой катастрофы.