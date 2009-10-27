Вуди Аллен рассекретил название нового фильма

Он будет называться «Ты встретишь высокого темноволосого незнакомца», а главные роли исполнят Антонио Бандерас, Джош Бролин, Энтони Хопкинс и Наоми Уотс.Сюжет фильма вращается вокруг разных членов одной и той же семьи, каждый из которых решает свои жизненные проблемы. Выход картины планируется осенью 2010 года.
Фильм финансирует испанская компания Mediapro, с которой Вуди Аллен сотрудничал во время съемое «Вики, Кристина, Барселона», сообщает The Hollywood Reporter
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Стоит отметить, что режиссер традиционно стремится держать свои проекты в тайне не только на этапе подготовки, но и во время съемочного процесса.