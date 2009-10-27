Вуди Аллен рассекретил название нового фильма

Начались раскопки предполагаемой могилы Федерико Гарсиа Лорки

Вблизи города Гранада на юге Испании начались раскопки захоронения Федерико Гарсиа Лорки, одного из величайших поэтов и драматургов Испании, застреленого в 1936 году боевиками, верными генералу Франко, всего через месяц после начала Гражданской войны.