29-летняя Кэтрин Миддлтон старше принца Уильяма

Принц Уильям, сын принцессы Дианы, родился 21 июня 1982, а Кэтрин Миддлтон в этом же году, но 9 января. Так что принцесса старше принца на несколько месяцев.

В 2001 году Кэтрин Миддлтон и принц Уильям поступили в Университет Сент-Эндрюс в шотландском округе Файф. Считается, что начало любви между ними положил благотворительный показ мод в 2002 году, на котором Кэтрин Миддлтон вышла в роскошном платье.

Через некоторое время Уильям, Кейт Миддлтон и их сокурсники Оливия Блисдейл и Фергюс Бойд стали арендовать вместе квартиру на одной из центральных улиц этого же университетского городка. Год спустя Уильям и его соседи, естественно, не без Кейт Миддлтон, переехали в более уединенный домик на окраине все того же университетского городка. В апреле 2004 года они вместе отправились в Швейцарию покататься на лыжах и наконец признали, что они и в самом деле вместе.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялась лишь спустя девять лет после знакомства, сообщает «Столичное телевидение».