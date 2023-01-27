27 января во всём мире вспоминают жертв Холокоста
Новости Беларуси. Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, провозглашенный Генассамблей ООН в 2005 году. Дата выбрана неслучайно. Ровно 78 лет назад советскими войсками был освобожден крупнейший лагерь смерти – Освенцим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Миллионы оборванных жизней, нечеловеческие страдания, жестокие медицинские эксперименты, массовые трагедии – все это происходило в разных уголках Европы. Преступления, о которых нельзя забыть. Холокост унес жизни около 6 миллионов евреев, в том числе детей. Только на территории Беларуси были уничтожены более 800 тысяч евреев.
Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ:
Мы знаем, что только в Минском гетто уничтожали евреев литовские полицейские батальоны. Здесь были команды из Латвии, которые действовали в Тростенце, Минске. А они как раз в настоящее время являются неузнанными, неопознанными, о них еще мало информации. Архивные документы рассказывают нам. Вместе с тем особенность Беларуси такова, что большинство архивных документов находится за ее пределами, и в этом тоже есть правда. Наши соседи не хотели бы говорить на эту тему.
Международный день памяти жертв одной из самых чудовищных трагедий в истории человечества призван сохранить уроки Холокоста. Спустя всего восемь десятилетий в мире снова есть проявления ненависти к еврейскому народу. В 2022 году ООН приняла резолюцию об осуждении отрицания Холокоста. Соавторами документа стали более 60 стран, в том числе Беларусь. Накануне поздно вечером по инициативе Министерства иностранных дел нашей страны Национальная библиотека разместила на своем здании надпись на белорусском языке и иврите по случаю Международного дня памяти о жертвах Холокоста.
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