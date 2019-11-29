27 этажей и огромный мульти-экран: достроить башню у станции метро «Борисовский тракт» помогли китайцы

27-этажную башню у станции метро «Борисовский тракт» на проспекте Независимости, которая долгое время считалась долгостроем, ввели в эксплуатацию с помощью китайских партнеров, сообщили в программе «Большой город».
27-этажную башню у станции метро «Борисовский тракт» на проспекте Независимости, которая долгое время считалась долгостроем, ввели в эксплуатацию с помощью китайских партнеров, сообщили в программе «Большой город».
Пока это самый большой мультимедийный экран страны, способный передавать до 16 миллионов оттенков.
Помимо офисных помещений в бизнес-центре есть тренажерный и конференц-залы. А на последнем этаже можно насладиться панорамным видом на город.