26 января на Московском кладбище в Минске почтили память Владимира Мулявина

Новости Беларуси. Он подарил миру белорусскую песню. 26 января в Минске вспоминали Владимира Мулявина, основателя легендарного ансамбля «Песняры», к слову, первую группу, которую Советский Союз отправил на гастроли по Соединенным Штатам. В этот день 13 лет назад Мулявина не стало. Сегодня на Московском кладбище Минска прошел митинг с возложением цветов от имени главы государства. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ листала страницы творчества.

Последнюю неделю жизни маэстро находился в отделении реанимации. Здесь, в клинике имени Бурденко, Мулявин проходил курс реабилитации после страшной автокатастрофы — роковым для песняра стал 25-ый километр дороги Колодищи – Заславль. На отрезке трассы, обозначенном как «опасный поворот», на большой скорости «мерседес» Мулявина вылетел на встречку и свалился в кювет.

С замиранием сердца меломаны всех континентов на протяжении 8-ми месяцев следили за состоянием здоровья горячо любимого Владимира Георгиевича.

В этот день ровно 13 лет назад утро воскресенья началось с горькой новости — не стало песняра. Прощались с народным Беларуси и России сразу в Минске и Москве. А вот похоронили на Московском кладбище в Минске. И здесь же тремя годами позже бессменному руководителю «Песняров» установят памятник, весом 6 тонн и 2 метра высотой.

Глыба редкого карельского гранита с месторождения «Черный камень» чудесным образом отражает всю силу и мощь Мулявина как музыкальной глыбы и все того же камня, правда скорее белого. И песняр здесь все тот же. Не выпускает из рук гитару, его тонкие длинные пальцы, кажется, так и норовят прикоснутся к натянутым струнам любимого инструмента. Он сидит, опустив веки, то ли в момент вдохновения, то ли застыв на исполнении любимейшей «Молитвы». Тот же образ.

Памятник – творение скульптора Александра Кострюкова, работал вручную. Средства были выделены из Президентского фонда поддержки деятелей культуры и искусства.

Наши дни. Вспомнить молодого парня, приехавшего из России к нам и ставшего национальным гением, патриархом сцены на Восточное кладбище пришли сегодня родные, близкие, друзья и живущие до сих пор творчеством Владимира Георгиевича.

Алексей Ереньков, композитор:

Поэзия, музыка – это два крыла, которые были всегда с ним.

Леонид Борткевич, заслуженный артист БССР:

Это величайший человек. Он был совершенно бескорыстным. Материального ему ничего не надо было, он жил только музыкой.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Ён прапусціў спадчыну праз сваё сэрца. І потым ён жа вярнуў яе беларускаму народу ўжо ў апрацоўцы, у тых мелодыях, якія загучалі ў яго славутым, створаным ім жа ансамблі «Песняры».

«Беловежская пуща», «Вологда», «За полчаса до весны», «Княжна», «Касіў Ясь канюшыну» давно признаны хитами 20-го века. По Мулявину учили белорусский язык, он не только собирал стадионы, но и делал кассу книжным магазинам.

Песняры – первая советская группа с турне по Америке. Это было настоящим «русским вторжением на западном фронте рока». Джон Ленон говорил: с «Песнярами» можно работать. Да они собственно и сегодня работают и живут. И на сцене, пусть другим составом, и в песне, воплощенной в камне.