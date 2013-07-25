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25 июля белорусские пожарные отмечают свой профессиональный праздник

25 июля 2013 08:26
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Новости Беларуси. Белорусские пожарные 25 июля отмечают свой профессиональный праздник.

Его история началась в июле 1853 года. Тогда в Минске появилась пожарная часть, а первыми огнеборцами стали 50 человек.  Позже такие же подразделения были созданы и в других белорусских городах. Сегодня это укомплектованная профессионалами высшего класса и хорошо оснащённая служба.

В честь 160-летия пожарной службы Беларуси 27 июля в Минске пройдёт парад техники МЧС и  ретроавтомобилей. А в парке Горького зрителей ждет настоящее шоу: плац-парад, водная феерия, конкурсы и концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

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