25 июля белорусские пожарные отмечают свой профессиональный праздник

Новости Беларуси. Белорусские пожарные 25 июля отмечают свой профессиональный праздник.

Его история началась в июле 1853 года. Тогда в Минске появилась пожарная часть, а первыми огнеборцами стали 50 человек. Позже такие же подразделения были созданы и в других белорусских городах. Сегодня это укомплектованная профессионалами высшего класса и хорошо оснащённая служба.

В честь 160-летия пожарной службы Беларуси 27 июля в Минске пройдёт парад техники МЧС и ретроавтомобилей. А в парке Горького зрителей ждет настоящее шоу: плац-парад, водная феерия, конкурсы и концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.