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21 марта чествовали почетных ветеранов войны

21 марта 2013 18:40
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Новости Минска. Никто не забыт. Почетных членов общественного объединения ветеранов чествовали 21 марта в столице. Встречу приурочили к прошедшим праздникам Защитников отечества и Дню женщин.

В теплой атмосфере бывшие партизаны и подпольщики делились воспоминаниями военных дней. В адрес заслуженных гостей звучали добрые слова. Также ветеранам вручили  подарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валентина Буйкевич, ветеран:
Мы встречаемся нечасто вместе, группой. Но это дает силы, бодрость, здоровья – как будто я помолодела. Самое главное, я пытаюсь находить пути решения тех вопросов, которые еще не решили. У нас масса дел.

# общество # Ветеран войны # Государственная политика # Валентина Буйкевич

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