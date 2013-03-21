21 марта чествовали почетных ветеранов войны

Новости Минска. Никто не забыт. Почетных членов общественного объединения ветеранов чествовали 21 марта в столице. Встречу приурочили к прошедшим праздникам Защитников отечества и Дню женщин.

В теплой атмосфере бывшие партизаны и подпольщики делились воспоминаниями военных дней. В адрес заслуженных гостей звучали добрые слова. Также ветеранам вручили подарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валентина Буйкевич, ветеран:

Мы встречаемся нечасто вместе, группой. Но это дает силы, бодрость, здоровья – как будто я помолодела. Самое главное, я пытаюсь находить пути решения тех вопросов, которые еще не решили. У нас масса дел.