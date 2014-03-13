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20 юных минчан 13 марта из рук Николая Ладутько получили свои первые паспорта

13 марта 2014 18:43
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Новости Беларуси. В новом статусе. 20 юных минчан 13 марта получили свои первые паспорта накануне 20-летия празднования Дня Конституции. Церемония вручения прошла в Ратуше с участием мэра города Николая Ладутько.

Впервые главный документ отличникам и активистам Минска выдали в 14 лет. Молодых людей и их родителей поздравили представители районной администрации и городского Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане:
Это очень важный такой момент для меня из моей жизни. Волнение, конечно, присутствует сильное.

Спасибо за такой подарок как паспорт, так как у меня завтра еще и День рождения. Участвую в городских Олимпиадах, районных, выигрываю, спортом увлекаюсь, танцами.

# общество # Акции # Фотофакт

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