20 юных минчан 13 марта из рук Николая Ладутько получили свои первые паспорта

Новости Беларуси. В новом статусе. 20 юных минчан 13 марта получили свои первые паспорта накануне 20-летия празднования Дня Конституции. Церемония вручения прошла в Ратуше с участием мэра города Николая Ладутько.

Впервые главный документ отличникам и активистам Минска выдали в 14 лет. Молодых людей и их родителей поздравили представители районной администрации и городского Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане:

Это очень важный такой момент для меня из моей жизни. Волнение, конечно, присутствует сильное.

Спасибо за такой подарок как паспорт, так как у меня завтра еще и День рождения. Участвую в городских Олимпиадах, районных, выигрываю, спортом увлекаюсь, танцами.