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20 выпуску Института пограничной службы вручили лейтенантские погоны

24 июня 2017 14:27
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Новости Беларуси. Лейтенантские погоны 24 июня вручили и выпускникам Института пограничной службы. Торжество прошло на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот выпуск для учебного заведения стал юбилейным, 20.

Офицеры простились с боевым знаменем альма-матер, приняли кодекс чести и закружились в вальсе. Впереди у них короткий отпуск и первое место службы.

20 выпуску Института пограничной службы вручили лейтенантские погоны-1

Леонид Ровин, выпускник Института пограничной службы Республики Беларусь:
Все ждали этого дня пять лет. Вот он наступил, все очень счастливы.

Не только мы – наши родители, наше руководство, наши офицеры, жены.

20 выпуску Института пограничной службы вручили лейтенантские погоны-4

Василий Гедько, начальник Института пограничной службы Республики Беларусь:
Я с уверенностью хочу сказать, что выпускники 2017 года с честью и достоинством выполнят свой долг по обеспечению пограничной безопасности Республики Беларусь. При этом решать задачи будут

профессионально грамотные, дисциплинированные и морально подготовленные к трудностям офицеры.

Сегодня выпускники пограничного вуза не только профессионально подготовленные кадровые военные. В арсенале их знаний помимо профильной специализации тактическая и практическая подготовка, совершенное владение иностранными языками.

# общество # Фотофакт # Василий Гедько # выпускной-2017 # Леонид Ровин

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