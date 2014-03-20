20 марта в Минске после реконструкции открылся круглый зал Главпочтамта

Новости Беларуси. Новый имидж для легенды. 20 марта в Минске после масштабной реконструкции открылся круглый зал Главпочтамта. Рестовраторы сохранили архитектурные элементы, восстановили уникальные витражи. Однако обновленное помещение оснастили современной техникой. Теперь все технологические процессы полностью автоматизированы.

В обновленном клиентском зале появилось место и для расширенной продажи открыток, марок и сувениров. Центральный стенд отвели под почтовую продукцию со спортивной символикой. И 20 марта в качестве сувенира презентовали новую штемпельную печать с приглашением в Беларусь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Новый зал имеет практически 100% автоматизацию всех технологических процессов, которые помогут повысить эффективность работы наших операторов, качество почтовых услуг в этом зале. Простая корреспонденция почтовая - это письма, открытки, они уже обрабатываются автоматизированным способом. Работают машины, и это ускорило доставку почты до конечного потребителя.