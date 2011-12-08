20 лет назад прекратил свое существование СССР и образовалось СНГ

Ровно 20 лет назад в Вискулях руководители России, Украины и Беларуси, подписали соглашение, в результате которого прекратил свое существование СССР, и на политической арене появилось новое международное объединение – Содружество Независимых Государств.

Создание СНГ завершилось в 1993 году, когда 22 января в Минске был принят Устав Содружества – основополагающий документ организации. Сейчас в ее составе Азербайджан, Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Украина до настоящего времени не подписала Устав Содружества и является государством-участником.

Страны активно сотрудничают во всех сферах. Этот опыт во многом послужил основой для интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Бирюкова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В том состоянии, в котором оказались все страны после развала Советского Союза, Содружество, можно сказать, спасло наши страны. И, действительно, постепенно оно вывело на широкую интеграцию на построение Таможенного, а сейчас, с Нового года, ЕЭП, а в последствии и Евразийского сообщества.

Владимир Зданович, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Объединение поспособствовало сближению наших государств после развала Советского Союза. Всегда, когда люди живут вместе, трудятся, это приносит всегда большие плоды. Дает защищенность не только в плане обороны, но и экономическую, обыкновенную жизнь.