Съезд Белорусского республиканского союза молодежи открывается в Минске

Новости Беларуси, Минск. Это самая массовая молодежная организация страны. Она объединяет в своих рядах около полумиллиона юношей и девушек.

Делегаты из всех регионов республики подведут итоги работы БРСМ за три года. Во Дворце спорта также пройдет благотворительный Нон-Стоп марафон с участием звезд белорусской эстрады – один из самых ярких проектов волонтерского движения БРСМ. Вырученные от продажи билетов деньги передадут семи тяжело больным детям, находящимся под опекой Белорусского детского хосписа.

Кроме того пройдет презентация лучших разработок проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Это огромное количество вопросов, которые и назрели в молодежном движении, и которые хотелось бы инициировать от молодежи. Подтверждением тому – наш последний проект «100 идей для Беларуси». Огромное количество инициатив, проектов, которые хотелось бы молодежи инициировать, развивать и реализовывать. Поэтому съезд попытается молодежные инициативы переварить, так скажем, посмотреть, насколько они ярки, интересны.