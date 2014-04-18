18 апреля — 60 лет членства Беларуси в ЮНЕСКО. Генеральный директор ЮНЕСКО пообщалась со студентами и преподавателями БГУ

Новости Беларуси. Защита мира и безопасность через образование, науку и культуру. Президент Александр Лукашенко 18 апреля встретится с генеральным директором ЮНЕСКО.

Ирина Бокова с визитом в Беларуси. Программа пребывания в Беларуси весьма насыщенная. Утром гостья пообщалась со студентами и преподавателями БГУ. Каждый желающий мог задать интересующие его вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Боковая, генеральный директор ЮНЕСКО:

Устойчивое развитие — нечто большее, чем экономические активы. Оно касается расширения прав и достоинства каждой женщины, каждого мужчины через качественное образование, свободу выражения мнений, сохранение наследия, использование потенциала науки.

Сергей Абламейко, ректор БГУ:

БГУ очень тесно сотрудничает с ЮНЕСКО, выполнялись и выполняются достаточно много проектов, финансируемых ЮНЕСКО. У нас работает кафедра ЮНЕСКО по естественно-научному образованию, где готовятся и специалисты. В научном плане исследуются вопросы заповедников Беларуси и Европы.