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18 апреля — 60 лет членства Беларуси в ЮНЕСКО. Генеральный директор ЮНЕСКО пообщалась со студентами и преподавателями БГУ

18 апреля 2014 08:09
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Новости Беларуси. Защита мира и безопасность через образование, науку и культуру. Президент Александр Лукашенко 18 апреля встретится с генеральным директором ЮНЕСКО.
Ирина Бокова с визитом в Беларуси. Программа пребывания в Беларуси весьма насыщенная. Утром гостья пообщалась со студентами и преподавателями БГУ. Каждый желающий мог задать интересующие его вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Боковая, генеральный директор ЮНЕСКО:
Устойчивое развитие — нечто большее, чем экономические активы. Оно касается расширения прав и достоинства каждой женщины, каждого мужчины через качественное образование, свободу выражения мнений, сохранение наследия, использование потенциала науки.

Сергей Абламейко, ректор БГУ:
БГУ очень тесно сотрудничает с ЮНЕСКО, выполнялись и выполняются достаточно много проектов, финансируемых ЮНЕСКО. У нас работает кафедра ЮНЕСКО по естественно-научному образованию, где готовятся и специалисты. В научном плане исследуются вопросы заповедников Беларуси и Европы.              

# общество # ЮНЕСКО # Ирина Бокова

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