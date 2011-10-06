14 октября предлагается объявить днем Стива Джобса

Поклонники Apple предложили объявить 14 октября Днем Стива Джобса и открыли мемориальный сайт, посвященный сооснователю компании.

С помощью сайта организаторы призывают всех в этот день одеваться как Стив Джобс — в джинсы и чёрную водолазку, менять фотографии профилей на его фото и писать в социальных сетях о том, как продукция Apple изменила их жизнь.

Поклонники Джобса решили увековечить память о великом бизнесмене и новаторе, предложив сделать 14 октября — день, когда начнутся продажи нового iPhone 4S — днем Стива Джобса.

Сотрудники маркетинговой компании Studiocom создали сайт для продвижения своей идеи: «Мы восхищаемся его работой и очень ценим то, что Стив Джобс принес в мир. Давайте воздадим ему память и назначим 14 октября днем Стива Джобса. Пусть в этот день поклонники Apple по всему миру будут надевать синие джинсы, черную водолазку под горло и кроссовки, в которых Стив Джобс любил появляться на публике. Сфотографируйтесь в "костюме Стива" и загрузите снимки в свой блог, Twitter, Facebook, куда угодно. Давайте в этот день писать о Джобсе как можно больше и чаще».