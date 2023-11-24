107 стран и более 2 тыс. заявок! Подвели итоги Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»

Очередная серия международного кинофестиваля «Лiстапад» подошла к своему завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Узнали, какие главные герои будут указаны в титрах 29-го полноэкранного эпизода форума. Итоги подвели в Доме кино. Наш корреспондент Татьяна Сидоренко погрузилась в атмосферу обратного отсчета мероприятия.

Татьяна Сидоренко, корреспондент:

Добрый вечер всем ценителям кино! Напоминаем, что подходит к завершению крупнейший кинофорум Беларуси – Минский международный фестиваль «Лiстапад». Прошла целая неделя кинопоказов. Хочется отметить, что в этом году было подано рекордное количество заявок – более 2 тысяч. Впечатляет и география участников – 107 стран представили свои киноизыски.

Десятки кинометров оставили свое послевкусие. Подведены итоги пяти конкурсных программ, в их числе игровое кино, «Кино молодых», анимационное кино, фильмы для детской и юношеской аудитории. Также была представлена широкая программа внеконкурсных и ретроспективных показов. Кинопочитатели смогли окунуться в атмосферу золотого кино. «Мимино», «Кин-дза-дза!» Георгия Данелия – классика, которая, безусловно, греет душу. Не могу не упомянуть шедевры Эльдара Рязанова. Один из бриллиантов золотой коллекции – «Берегись автомобиля» – своим отблеском украшал атмосферу кинозалов. Но, безусловно, большой интерес вызывали те, чьи конкурсные творческие изыски были представлены вниманию дирекции.