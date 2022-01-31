105 наблюдателей получили аккредитацию. В Могилёвской области к референдуму организуют около 700 участков

Новости Беларуси. Важнейшее общественно-политическое событие года. Беларусь готовится к проведению референдума по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 февраля белорусам предстоит принятие важнейшего решения, от которого зависит наше общее будущее.

В Могилевской области для голосования организуют около 700 участков. 30 из них будут открыты в больницах, санаториях, домах отдыха. Известно, что по сравнению с президентской избирательной кампанией, к референдуму количество участков корректируется. Это связано с разными причинами.

Валерий Берестов, председатель Могилевской областной комиссии по референдуму:

В связи с тем, что в предыдущие выборы, которые проходили в августе, студенчество Белорусской сельскохозяйственной академии было на каникулах и в Горках не находились. Они принимали участие в выборах по месту пребывания. Сейчас они все на занятиях, все будут голосовать в Горках. Они будут включены в списки тайного голосования в Горках, поэтому увеличилось количество участков.

В регионе уже сформированы районные избирательные комиссии. Больше половины в них – представители общественных объединений и политических партий. Особую активность проявили профсоюзы. Две трети в составе избирательных комиссий – женщины. В данный момент идет аккредитация наблюдателей. В Могилевском регионе аккредитованы уже 105 человек. Более 700 тысяч приглашений на референдум начали печатать в областной типографии.