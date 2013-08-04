1025-летие Крещения Руси в Минске: Крест Андрея Первозванного, крестный ход и праздничная литургия у Минского замчища

Новости Беларуси. Историческая событие – 1025-летие Крещения Руси. Торжества накануне прошли в Москве и Киеве, а на неделе пришел черед Минска. И дело не только в круглой дате. Если смотреть шире и копать глубже, весь период, с еще советского 1988 года по наше время, уже окрестили «вторым Крещением Руси». А все потому, что именно с празднования миллениума знаменитых событий на берегах Днепра, на русских, украинских и белорусских землях началось возрождение и возвращение к вере. За четверть века построены и восстановлены тысячи церквей, открыты сотни монастырей и воскресных школ. А главное – в храмах сегодня много людей.

А на неделе огромные многочасовые очереди верующих выстроились у Всехсвятского храма, чтобы поклониться великой святыне (Кресту Андрея Первозванного), который впервые покинул Грецию.

А главные торжества прошли в понедельник на историческом месте – на Минском замчище. Именно здесь был построен когда-то первый на белорусской земле храм. Торжествам добавили и светский оттенок. С Патриархом Кириллом и главами других поместных православных церквей, которые вместе собрались в Минске впервые в истории, встретился президент Александр Лукашенко.

Пять часов вечера. На площадке у Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске многолюдно как никогда. Надежда Михайловна – одна из тысяч, кто пришел приложиться к святыне – Андреевскому Кресту. Очередь вместе с подругой заняли еще в 10 утра.

Надежда Рутковская:

Мы этого события ждали. И с таким удовольствием сюда пришли, хотя отстояли больше 7 часов. Чем ближе подходим, такое волнение, очень приятное ощущение.

По подсчетам священнослужителей, в минуту к Кресту Андрея Первозванного подходят 50 человек. В час – 3 тысячи. Кому-то прикоснуться к святыне удается лишь к утру.

В Минске святыня задержалась без малого на неделю. И, несмотря на погодные условия или время суток, количество верующих здесь не уменьшается. Очередь растянулась на сотни метров. В официальное путешествие за пределы Греции Андреевский крест отправился впервые.

Из самого большого храма Греции на празднования 1025-летия Крещения Руси по маршруту Москва – Киев – Минск Крест Андрея Первозванного отправился в специальном саркофаге из бирманского тика. Для транспортировки реликвии весом в 160 килограммов министр обороны России Сергей Шойгу предоставил свой самолет. По земле святыня передвигалась литерным поездом. Один из вагонов переоборудован в храм. В нем во время пути проходили богослужения. Уже на перроне минского вокзала реликвию встречают сотни верующих.

Ранее утро: крестный ход к Минскому замчищу. Духовенство и прихожане. В руках – хоругви и иконы с изображениями Христа и Божьей матери, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Прихожанин:

Это сплачивает людей в первую очередь. Люди добрее становятся. Вот я смотрю: один другому воду подает, помогает пройти.

На набережной у Дворца спорта – словно храм под открытым небом. Специалисты потом подсчитают: праздничную литургию в честь 1025-летия Крещения Руси посетили более 50 тысяч верующих.

Верующие:

Я историк, поэтому для меня это связано с профессией, я смогу это рассказать своим ученикам.

Это большой праздник для нас, это объединение всех славянских народов.

Единство народов и на сцене: Патриарху Кириллу сослужили главы 8 поместных православных церквей в порядке старшинства, начиная с Александрийской.

Такого числа церковных лидеров белорусская столица, пожалуй, не видела никогда. Да и сами иерархи в таком составе не собирались с 1988 года, времен 1000-летия Крещения Руси.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Мы знаем, что одним из первых, кто принял Крещение после Киева, была полоцкая земля. Это историческое событие. И для Москвы, и для Киева, и для Минска. Торжественная всеправославная литургия является символом нашего земного и небесного единства.

Не случайно местом проведения литургии выбрано именно Минское замчище, где 10 столетий назад была возведена первая церковь на месте современной столицы. Сейчас здесь выложен контур фундамента храма.

Протоиерей Георгий Арбузов, настоятель Свято-Воскресенского прихода города Минска:

Когда верующий проходил из притвора в среднюю часть храма, то оказывался перед так называемой алтарной преградой, или иконостасом.

Отец Георгий объясняет: капсулу с грамотой в честь 1025-летия Крещения Руси заложили в алтарной части церкви. Это не только сакральное сердце храма, но и всего Минска. Есть идея воссоздать святыню на этом месте. Настоятель Воскресенского прихода вспоминает: еще в 80-е о таком вряд ли можно было мечтать.

Протоиерей Георгий Арбузов, настоятель Свято-Воскресенского прихода города Минска:

Если в настоящее время мы имеем более полутора тысяч приходов в Республике Беларусь, то в 80-е годы где-то около сотни храмов действовало на всю Беларусь.

Сегодня это недостижимое – то, что было сделано. Чего бы мы ни коснулись, можем видеть, что церковь и государство выполняют программу подписанную и взаимно обогащаются.

А это самый древний действующий храм в Минске. Свято-Петропавловский собор построили в XVII веке. Только вот помимо сакральной в разные годы стены церкви выполняли и функцию лазарета наполеоновской армии. А в 30-е годы прошлого века здесь и вовсе был рыбный склад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лидия Кулаженко, историк:

Мясцовыя жыхары, якія тут жылі наделёка і праходзілі міма гэтага храма, заўважалі бочкі з селядцамі, якія запаўнялі ўвесь былы царкоўны двор. Нават такі быў жарт, людзі называлі гэта «Спасам на сялёдцы».

В послевоенные годы в храме разместился государственный архив. А первая за долгие годы литургия здесь состоялась уже в независимой Беларуси. Реставратор вспоминает, в каком виде его команде достался храм: под зеленой краской, которой были закрашены все стены, – уникальные фрески.

Реставратор:

Існуе паласа такая. Атрымалася, што ўсе карціны былі прабіты балкамі.

Реставрацией он занимается уже 30 лет и сегодня не сидит без работы. Сейчас обновляет сразу три храма. Говорит, главное, чтобы каждый в этих стенах обрел веру. Вот, к примеру, Икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша». На ней – десятки крестиков – свидетельства исцеления.

Согласно поверью, крест, на котором принял мученическую смерть апостол Андрей, исцеляет неизлечимо больных и помогает обрести семейное счастье. Чтобы приложиться к реликвии, верующие, как и Надежда Михайловна, стоят в очереди больше 7 часов. Говорят, святыня и сейчас продолжает творить чудеса.

Надежда Рутковская:

Буду просить здоровья себе, своим близким. Надеемся, что нас исцелит и наши болезни уйдут.

Прихожанка:

Муж попал в аварию. Просила, чтобы стал на ноги. Будем надеяться на лучшее, что все получится, что будет все хорошо. Все-таки верим в это.

Священнослужители рассуждают: духовное начало белорусского народа невозможно искоренить, хотя в свое время попытки были. Поэтому сейчас и говорят о «втором Крещении Руси», как об эпохе возрождения, которая началась в 1988 году.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода города Минска:

Количество верующих в храмах пребывает. Мы видим очень много молодежи, видим огромное количество детей. Это говорит и свидетельствует о том, что страна наша имеет будущее, потому что духовная составляющая в жизни общества, в жизни человека имеет главную роль. Этот дух является той основой, которая поддержит и экономику, и все прочее.

Между светской и духовной властью в Беларуси – партнерские отношения. Свидетельство тому – соглашение о сотрудничестве между государством и церковью, подписанное 10 лет назад. Растет и число верующих: 8 из 10 белорусов относят себя к православным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

За последние 25 лет очень много произошло в Беларуси доброго, удивительного, что изменило жизнь людей. И даже внешне так изменило страну, и в первую очередь ее столицу, Минск. Но когда мы говорим о том, что сегодня имеет место в Беларуси, нужно вспомнить, как именно Беларусь в планах тех, кто хотел окончательно разрушить православие и уничтожить веру, была неким полигоном, некой площадкой для огромного эксперимента. Вот здесь захотели сделать все обратное тому, что сделал князь Владимир. И ведь не получилось. А почему не получилось? А потому, что князь Владимир развернулся к жизни, к Богу. А тот разворот, который пытались сделать в Беларуси и в Советском Союзе, был разворотом в противоположную сторону.

Но мы знаем, что когда-то на всю Беларусь оставалось практически 2 действующих храма. Вся религиозная жизнь была уничтожена. И постепенно она возрождалась. И особенно в течение последних 25 лет.

В сане Патриарха Кирилл в Беларуси уже в третий раз. До этого 16 предстоятель Русской Православной церкви бывал в Минске дважды: в 2009 и в 2012 годах. А вот Беларусь глав и представителей всех поместных православных церквей мира встречает впервые.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На богослужении, которое Вы провели сегодня, присутствовало примерно 50 тысяч человек. И это люди шли сами, пешком, со всех уголков Минска, с регионов мы привезли людей. Это было такое душевное всенародное движение.

Кто бы здесь ни был президентом, кто бы здесь ни был премьер-министром, какие бы здесь ни происходили политические реформы, здесь всегда будут чтить православную веру. Мы всегда будем опираться на те великие ценности, которые выработало человечество от Христа до нынешнего времени.

Как особо подчеркнет президент, единая вера – вот что действительно сближает славянские культуры и является мощным подспорьем интеграционным процессам. Да и сами белорусы на неделе стали ближе друг другу. И каждый, кто поклонился святыне, как и Надежда Михайловна, принесет частицу веры к себе домой.

Надежда Рутковская:

Ту усталость, когда я пробыла на ногах 7 часов, совершенно не почувствовала. Видимо, Бог мне дал силы.

Приложила иконку, приду с этой иконкой домой, обойду всю квартиру, чтобы дома было хорошо.

Как рассказывают верующие, во время литургии облака в небе над Минским замчищем образовали крест. Говорят, благословение свыше. А как только Крест Андрея Первозванного покинул белорусскую столицу, в Минске начался ливень.