В День города не будут продавать спиртное

В Минске 12 сентября в местах массовых гуляний продажа спиртного будет запрещена.

«ГУВД подготовило письмо в Мингорисполком о запрете продажи спиртных напитков в радиусе 500 м в местах проведения массовых мероприятий. В настоящее время, как мне известно, получена поддержка горисполкома, и милиция будет контролировать, чтобы спиртные напитки не продавались», - заявил начальник милиции общественной безопасности Владимир Новиткевич.

Он также добавил, что продажа спиртного будет запрещена только на время проведения массовых мероприятий. «Как только гуляния завершатся, и люди разойдутся, магазины могут свободно продавать спиртные напитки, если время еще будет позволять», - передает его слова БЕЛТА.