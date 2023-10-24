10 беженцев погибли на границе с Латвией с начала года

На этот раз жестокость силовиков сопредельной страны стала причиной смерти мужчины и женщины. За последнюю неделю это второй подобный инцидент на границе с Латвией. А с начала года 10 беженцев погибли после того, как сопредельная сторона цинично оставила избитых и нуждающихся в помощи людей на произвол судьбы. И это лишь официально зарегистрированные случаи. Все это время международные правозащитные организации закрывают глаза на откровенный беспредел европейских силовиков, а убийства остаются безнаказанными.