Японские ученые взяли на вооружение опыт Беларуси по преодолению аварии на ЧАЭС

Японские ученые изучают опыт Беларуси по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. Наши наработки могут быть использованы на территориях, пострадавших от аварии на атомной станции «Фукусима-1».

Уникальные исследовательские и статистические данные, накопленные за четверть века учеными Института радиологии МЧС Беларуси, сегодня не имеют аналогов в мире. Японские специалисты интересуются не только методами радиационной и социальной защиты пострадавшего населения, но и ведением сельского и лесного хозяйств в условиях радиоактивного загрязнения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ешики Кашимура, руководитель программы Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии:

Мы в Беларуси изучаем накопленный вами опыт для того, чтобы использовать его в преодолении последствий аварии на атомной станции «Фукусима-1». Мы знали, что в Беларуси ведется контроль за территориями, за производимой продукцией, но даже не ожидали, что такой жесткий. Накопленные данные очень важны.

Кроме того, интересным кажется и то, что в Беларуси реабилитация ведется с учетом экономического фактора развития пострадавших регионов.