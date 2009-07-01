Восстание насекомых: порабощенные муравьи убивают своих социальных паразитов

«Первое свидетельство восстания рабов: порабощенные рабочие муравьи систематически убивают потомство своих социальных» – статью с таким названием опубликовали в журнале «Evolution» немецкие биологи.Александра Ахенбах и Сузанне Фоитцик из университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене изучили 88 колоний муравьев Protomognathus americanus, промышляющих нападением на поселения мурашей трех других видов, из рода Temnothorax. В ходе этих карательных операций агрессоры убивают всех взрослых особей и личинки, а юных рабочих в буквальном смысле угоняют в рабство. Невольники принимаются за работу по поддержанию жизни колонии рабовладельцев, ухаживают за их личинками и даже участвуют в рейдах против таких же муравьев, как они сами. До сих пор некоторые ученые полагали, что похищенные рабочие таким образом оказываются в эволюционной ловушке, выхода из которой для них нет. Однако Ахенбах и Фоитцик обнаружили, что некоторые из порабощенных насекомых в конце концов начинают мстить своим похитителям. Происходит это, когда выводок рабовладельца окукливается. Восставшие убивают до двух третей потомства, причем уровень смертности среди куколок, содержащих королев, самый высокий – 83 %, а содержащих «мужчин» – всего 3 %. Ученые заметили, что пленники намеренно убивают наиболее здоровых представителей выводка. В пользу этого говорит и тот факт, что гнезда эксплуататоров, как правило, очень малы, пишет «Рэспублiка».