В мозг человека вживили чип с выходом в Интернет

Исследователи из университета Юты смогли внедрить в мозг человека устройство, с помощью которого можно передавать данные на компьютер и обратно.

Команда ученых надеется таким образом улучшить жизнь больных эпилепсией или парализованных, однако в будущем, считают они, эта технология поможет человеку подключаться к Интернету напрямую через мозг и выполнять многие операции, возможные в настоящее время только с помощью компьютера.

Руководитель лаборатории Университета Юты, доцент Бредли Грегер утверждает, что этот чип является «технологической платформой, которая сделает возможными очень, очень много новых вещей», пишет cityweekly.net. Он называет себя и своих коллег «нейровундеркиндами» и добавляет, что, разумеется, это доставляет огромное удовольствие – говорить о таких фантастических вещах, как подключение к Интернету непосредственно через человеческий мозг, но в данный момент их исследования сосредоточены на том, чтобы помочь пациентам уже сейчас.

Наиболее впечатляющим результатом исследований на данный момент является парализованный пациент, который смог при помощи чипа управлять курсором компьютерной мыши исключительно силой мысли.

Однако, по словам Грегера, «если вы можете получить доступ к интернету, вы получите весь мир».

Грегер не уверен, что он доживет до того момента, когда для доступа в Интернет не нужно будет ничего, кроме собственного мозга, но он надеется, что по крайней мере одна цель будет достигнута в течение его жизни: создание или восстановление зрения слепым.