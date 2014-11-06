Ученый-самоучка Олег Эм создал уникальный музей науки «Элементо» для детей

Если вам кажется, что дети просто балуются в довольно странном месте, вы ошибаетесь. Они изучают законы физики, и правильнее называть их будет не дети, а посетители музея. Музея науки «Элементо» -самого необычного заведения в столице.

Директор музея -Олег Эм – ученый -самоучка. Еще в школе он пытался изобрести вечный двигатель. Несмотря на неудачные попытки и скептические прогнозы, продолжает экспериментировать до сих пор.

Хаотичный маятник – один из немногих экспонатов, который придумали создатели музея. В основном идеи подсмотрены в зарубежных аналогах, в Интернете и учебнике физики за 7 класс.

Изготавливались все экспонаты в Беларуси. Самые дорогие сердцу директора-те, в которых используются магниты. Магнетизм действует на него магическим образом.

Любимый экспонат большинства посетителей - бочка, которая демонстрирует свойства воздуха.

Все экспонаты музея можно и нужно трогать. Интерактивность не подразумевает собой долговечность, поэтому за первый месяц работы музея некоторые экспонаты уже вышли из строя.

В планах создателей «Элементо» не только ремонтировать старые, но и пополнять выставочные залы новыми экспонатами. Сейчас работают над созданием динамо – машины.

Отсутствие ученой степени и специального образование у создателей музея скорее преимущество, которое позволяет говорить о науке языком понятным даже детям и интересным даже взрослым.