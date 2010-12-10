После лечения методом волновой генетики у 60-летней женщины выросло три новых зуба

Доктор биологических наук Петр Гаряев утверждает, что может сделать лекарство против СПИДа, птичьего гриппа, по сути, против любого заболевания. Но оно будет действовать только на определенного человека. Лекарство, которое предлагает Петр Гаряев – это волны с закодированной информацией. Воздействием этих волн можно регенерировать любой орган и сделать человека бессмертным. Петр Гаряев, доктор биологических наук, академик РАМНТ:

Если вы не сумели заменить свои старые органы на молодые, то есть сердце, почки, печень, сосуды и так далее, то вы будете стареть. Если вы сумели заменить, то будете молодым вечно и будете жить долго. По крайней мере 1000 лет как жили библейские старцы. Первым пациентом метода волновой генетики Петр Петрович стал сам. Он записал информацию с собственной волосяной луковицы, стал прослушивать запись и затормозил старость. Результат, как говорится, на лице. А ведь Петру Гаряеву 68 лет!

Петр Гаряев, доктор биологических наук, академик РАМНТ:

Я прекрасно помню все свои физические показатели, которые у меня были в 25 лет. Я их сейчас повторяю. Я отжимаюсь от пола по 100 раз, но могу и больше, у меня рекорд 200 раз. Я каждый день бегаю по часу, я проплываю 100 метров быстрее, чем за 1, 12 до сих пор. То есть я повторяю свои показатели и это как раз свидетельство того, что наша технология работает. Метод волновой генетики: при помощи квантаного биокомпьютера считывается генетическая информация с объекта. Затем звук и видеоизображение полученной информации записывается на dvd – лекарство готово. Эту запись время от времени нужно прослушивать, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Чтобы остановить старение в качестве объекта записи информации Петр Гаряев предлагает использовать пуповинную кровь новорожденного. Петр Гаряев, доктор биологических наук, академик РАМНТ:

Это действует, прежде всего, на самого ребенка, когда он начнет стареть после 30 лет. Одновременно будет исправлять все его патологии и болезни. Действует также на маму и на папу, на бабушек и на дедушек с обеих сторон. То есть, ближайшие родственники – это сфера действий таких матриц.

За плечами у академика много экспериментов. Результаты некоторых из них просто потрясают. К примеру, в 2001 году он, совместно с группой ученых в университете Торонто (Канада), регенерировал поджелудочную железу у крыс. Информация была снята с поджелудочной железы новорожденных крысят. Позже эксперименты стали проводить на людях. В 2005 году одной из первых пациенток стала 60-летняя женщина, страдающая сахарным диабетом. Информацию снимали с крови ее 10-летнего внука. Через 3 месяца она вдруг пожаловалась, что у нее сильно опухла и болит челюсть. Петр Гаряев, доктор биологических наук, академик РАМНТ:

У нее вдруг опухает верхняя и нижняя челюсть, она не понимает, в чем дело, у нее зубов нет, только один-единственный. Она бежит делать регенограмму своей челюсти. К удивлению, к шоку, у нее были обнаружены 3 зуба! Причиной регенерации зубов является то, что у нее оставались стволовые клетки – зародыши этих зубов, мы их простимулировали, введя туда генетическую информацию от крови ее внука. После этого незапланированного эксперимента профессору Петру Гаряеву запретили работать дальше, но он не привык останавливаться. Сейчас Петр Петрович с гордостью показывает фотографии пациентки из Украины. У нее синдром Шарко-Мари. На фото засняты ноги девушки до и после лечения. Скрюченные конечности заметно расправились, появились мышцы, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».