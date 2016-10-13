Поощрительную сумму самым старательным в учебе, спорте и творчестве ученикам Минска будут выплачивать ежегодно

Новости Беларуси. 100 премий – одаренным школьникам. Поощрительную сумму самым старательным в учебе, спорте и творчестве столичным ученикам будут выплачивать ежегодно. Такое решение о присуждении премий юным талантливым минчанам принял Минский городской Совет депутатов.

К слову, соответствующие выплаты осуществляются из средств городского бюджета. Вес каждой из сотни премий – пять базовых величин. В числе претендующих на награду ученики 8-11 классов – победители республиканских и международных олимпиад, конкурсов, конференций, турниров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Хоружая, заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

В этом году у нас истекло решение предыдущее. И Минский городской Совет депутатов принял решение поддержать в дальнейшем выплату этих премий и уже такое решение принято. В декабре состоится вручение премий тем учащимся, которые в предыдущем учебном году достигли наилучших достижений.